Porrini su Danilo: "Si è voluto togliere dei sassolini..."

Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della situazione di Motta.

Stefano Porrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Sicuramente il giocatore si voluto togliere qualche sassolini dalle scarpe, lanciando frecciatine. La cosa la ritengo normale, immagino la sua delusione perché si aspettava un finale diverso della sua esperienza a Torino. Nelle parole del brasiliano si percepisce un pò di astio, dispiace quando accadono queste cose. Quanto successo però conferma gli errori che sta facedno da qualche anno la dirigenza da qualche anno. Nella Juve in cui ho giocato io, in società c’erano Moggi, Giraudo e Bettega. Sono convinto che cose di questo tipo non sarebbero mai successe”.

Su Motta

“Ci risiamo. E’ stato mandato via Allegri come fosse l’unico responsabili dei problemi, il suo sostituto ora viene considerato non all’altezza. basterebbe ricordare cosa avvenne ai tempi di Sarri e Pirlo. Motta bisogna lasciarlo lavorare in serenità in modo che possa plasmare un gruppo nuovo e giovane. Non siano più di fronte alla Juve del passato, in cui c’erano alcuni leader in squadra. Si sta costruendo un gruppo, ci sono prospettive importanti, quindi c’è bisogno di tempo. Thiago integralista? E’ vero. Questo può farlo quando arrivano i risultati, altrimenti i problemi si acuiscono. Al contrario sarebbe lecita umiltà e sotto questo aspetto, Altrimenti un po’ di umiltà diventerebbe lecita, quindi Motta credo debba fare un passo indietro”. Intanto ecco le parole dell’agente di Veiga<<<