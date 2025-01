Ag. Veiga: "Su Renato c'erano tante squadre..."

Renato Montalbano, agente di Renato Veiga, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa.

Renato Montalbano, agente di Renato Veiga, nuovo acquisto della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: “Lui deve giocare tanto, così può continuare a crescere: è in grandissima evoluzione, ha già fatto passaggi dal Portogallo alla Svizzera con il Basilea e in Bundesliga, fino alla Premier League e alle coppe internazionali. A 21 anni ha già un bagaglio calcistico importante. La scelta della Juventus è stata fatta in maniera approfondita e attenta, lui ha voluto fortemente andare lì preferendola ad altre grandissime società in giro per l’Europa. È stato voluto fortemente dalla dirigenza, di concerto col mister che preferisce giocatori dalle qualità tecniche e dalla visione di gioco”.

Sulla trattativa

"Questo tipo di operazioni non sono mai semplici o facili, trovi sempre delle difficoltà quando vai a interloquire tra persone che la pensano e agiscono in maniera diversa, anche come visione del calcio. Noi come entourage del calciatore ringraziamo la Juventus della pazienza e della grande efficienza. Può essere stata una trattativa breve, ma vi assicuro che era intensa. Permanenza dopo il prestito? Al momento no, però in corsa si vedrà. Altri interessamenti? Piaceva anche ad altre, in tanti lo seguivano. Però voleva andare in una sola società, ha fatto una scelta a monte".