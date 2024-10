Pogba gioioso: “Non vedo l’ora di tornare in campo”

Paul Pogba, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ritorno in campo.

Paul Pogba, calciatore della Juventus, ha detto la sua dopo la riduzione della squalifica per doping. Ecco le sue parole: “Finalmente l’incubo è finito. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò di nuovo seguire i miei sogni. Ho sempre dichiarato di non aver mai violato consapevolmente le norme antidoping, gioco con integrità e voglio ringraziare la Corte Arbitrale che ha ascoltato le mie spiegazioni. Questo è stato un periodo estremamente angosciante nella mia vita perché tutto ciò per cui avevo lavorato così duramente è stato messo in pausa. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo”.

Le dichiarazioni di Pogba di un anno fa

“Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto non sia corretto. Sono triste, scioccato e affranto dal fatto che tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi sia stato portato via. Quando sarò libero da restrizioni legali l’intera storia diventerà chiara, ma non ho mai consapevolmente o deliberatamente assunto integratori che violano le norme antidoping. Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato gli altri atleti e sostenitori di nessuna delle squadre con cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi, presenterò ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport”.