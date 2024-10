Juventus, ridotta la squalifica di Pogba: tornerà a marzo

Paul Pogba, calciatore della Juventus squalificato per doping, potrà tornare in campo a marzo dopo la riduzione della squalifica.

Novità importante in casa Juventus. Paul Pogba, calciatore dei bianconeri, squalificato nella scorsa stagione per doping, potrà tornare in campo tra qualche mese più precisamente a marzo. Infatti, il francese squalificato a settembre dello scorso anno per 4 stagioni, ha visto ridursi la sua pena grazia al TAS, secondo quanto riportato da SportMail. Bisognerà capire il suo ruolo nella Vecchia Signora, considerando che comunque l’ex Manchester United, tra infortuni e squalifiche, è fermo da molto tempo.

Le parole di Pogba dopo la squalifica dell’anno scorso

“Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto non sia corretto. Sono triste, scioccato e affranto dal fatto che tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi sia stato portato via. Quando sarò libero da restrizioni legali l’intera storia diventerà chiara, ma non ho mai consapevolmente o deliberatamente assunto integratori che violano le norme antidoping. Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato gli altri atleti e sostenitori di nessuna delle squadre con cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi, presenterò ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport”.