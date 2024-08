Pistocchi: “La Juventus conferma tutte le buone impressioni”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'esordio dei bianconeri con il Como.

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su X: “Nel debutto casalingo allo Stadium la Juventus batte nettamente 3:0 il #Como e mi conferma tutte le buone impressioni delle gare precedenti: 4:4:2 molto elastico, Thuram e Locatelli mediani, due ali ficcanti e tecnicamente forti, Mbangulà e Weah, Yildiz dietro Vlahovic. Il gol del vantaggio lo segna proprio il giovane belga Mbangulà con un destro chirurgico, il 2:0 è un pezzo di bravura di Weah, gran tiro, traversa e gol , il 3:0 una bomba da fuori area di Cambiaso. La Juve giovane piace: gioca bene, aggressiva e compatta, sicura dietro con Gatti Bremer Cabal e sempre pronta a ribaltare il gioco grazie alla velocità degli esterni. Bene anche Yildiz e sempre in partita Vlahovic, la Juve di ThMotta può far dimenticare in fretta la squadra asfittica vista negli ultimi tre anni”.