Juve, Pistocchi: “L’opinione pubblica è molto divisa su Chiesa”

Pistocchi ha parlato dell'attaccante della Juve, Chiesa, che per il giornalista creerebbe davvero molto divisionismo tra l'opinione pubblica

Tramite il suo profilo su X, Maurizio Pistocchi ha parlato dell’attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: “L’opinione pubblica è divisa su Chiesa: c’è chi lo ritiene inutile e chi lo considera un grande giocatore. Il vero problema è però la sua collocazione in campo: Allegri l’ha provato sia da esterno- a dx e a sx, come dimostrano le heatmap, la sua collocazione naturale- sia da 2^punta ( dove non ha brillato). Chiesa, perfetto nel 4:3:3, soprattutto a sx, per accentrarsi sul piede forte, ha velocità, dribbling e tiro, ma non è giocatore associativo e interpreta il ruolo in maniera individuale ignorando i compagni”.

Pistocchi: “La Juve ha puntato su Yildiz”

Il giornalista ha proseguito: “In più, guadagna molto, e alle sue spalle c’è il talento emergente di Yildiz che spinge. Per questo società e tecnico hanno valutato la sua esclusione, e messo il giocatore sul mercato ma non sarà facile capitalizzare dalla sua cessione: a febbraio 2025 sarà libero e potrà scegliere un’altra destinazione, mentre oggi tra le big italiane non trova una collocazione ideale”.