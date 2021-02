Pirlo a Sky: “Poco lucidi dopo l’1-0. Scudetto? Guardiamo alla prossima gara”

Le dichiarazioni del tecnico dopo il pareggio di ieri

"Dovevamo fare la gara che poi alla fine abbiamo fatto. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, perchè quando giochi contro questo tipo di squadre loro ti portano a dover fare un certo tipo di calcio. La cosa più difficile oggi era passare in vantaggio, poi purtroppo non siamo stati bravi nella gestione del risultato. Era normale che dopo l'1-0 la pressione calasse leggermente, però il gol è poi arrivato da una situazione in cui noi siamo stati ingenui a non accorciare in tempo. Non dovevamo lasciare così tanto spazio per quel cross. Alex Sandro? Ha fatto una grande partita in un ruolo che non è il suo, secondo me non bisogna dargli troppe colpe.