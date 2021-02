Pirlo: “Un peccato non aver gestito il risultato. Siamo pochi”

L'allenatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita

Si è da poco concluso l'anticipo del sabato tra Verona e Juventus con il risultato di 1-1. Occasione sprecata per i bianconeri che, rischiano cosi di finire a 10 punti di distanza dall'Inter che, sarà impegnata domani contro il Genoa. Al termine del match è stato l'allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha analizzato quello che è stato l'andamento della gara.

SULLA STAGIONE - "E' dall'inzio della stagione che giochiamo ogni tre giorni e ormai ci siamo abituati. Dobbiamo guardare sempre partita dopo partita e vedere piu avanti come arriveremo al traguardo. Avere altri giocatori come Morata e Dybala a disposizione farebbe molto comodo, non solo alla Juve ma anche alle altre squadre. Però dobbiamo andare avanti e fare bene con quelli che siamo fino al termine della stagione".