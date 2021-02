Chiesa: “Continueremo a lottare fino all’ultimo per lo scudetto”

Il talento bianconero ha parlato al termine del match

E' da poco terminato il match del Bentegodi tra Verona e Juventus con il risultato di 1-1. Questo ovviamente complica e non poco quello che sarà il cammino dei bianconeri da qui al termine, soprattutto in ottica scudetto. Partita molto combattuta nella prima frazione di gara dove entrambe le compagni si affrontano a testa alta e senza concedere molto ai rispettivi avversari. La prima vera occasione capiterà sui piedi di Rabiot, il quale colpisce malamente dall'altezza del dischetto e spreca una grossa opportunità per i suoi. Ma è solo il preludio al gol che arriverà in avvio di ripresa, quando Cristiano Ronaldo deposita alle spalle di Silvestri dopo una bellissima azione di Federico Chiesa, il quale vede il portoghese arrivare da dietro e lo serve perfettamente. Ma a 10 minuti dal termine arriverà il pareggio di Barak, grazie ad un incornata che spiazza Szczesny, stabilendo cosi il risultato sul definitivo 1-1.