Pagelle Verona-Juventus: Ronaldo spietato in area, Alex Sandro distratto

I voti dei bianconeri dopo il pareggio del Bentegodi

redazionejuvenews

La Juventusnon dà continuità al successo sul Crotone ed esce con un pareggio dal "Marcantonio Bentegodi" grazie ai gol ad inizio di ripresa di Cristiano Ronaldo, imbeccato da un grande assist di Federico Chies, e al pareggio a 15 dalla fine di Barak. Ecco i voti dei bianconeri dopo i 90 minuti di gioco:

SZCZESNY 7: miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Faraoni che devia prontamente sul palo, bravissimo a mettere sulla traversa anche una sventola di Bessa. Nulla può sul pari di Barak.

DEMIRAL 5.5: impreciso in fase di impostazione, troppi dei suoi lanci vanno a vuoto. E da una sua palla persa poi nasce il gol dell'1-1.

DE LIGT 6: dirige bene la difesa, senza correre particolari rischi. Un po' limitato dall'esagerata ammonizione rimediata nel primo tempo.

ALEX SANDRO 5: distratto, la fascia da capitano non lo responsabilizza a dovere. Ha il demerito di perdersi Barak sul gol del pari, emblema di una partita complessivamente troppo sottotono.

CHIESA 7: il più pimpante nel primo tempo, quando la partita viaggia sul ritmo dell'equilibrio. L'assist che serve a Ronaldo per sbloccare il match è meraviglioso e certifica il suo grande momento di forma. Sempre intraprendente, la Juve ha bisogno di lui. (DALL'86' DI PARDO s.v.).

RABIOT 5: male in fase di costruzione, in diverse occasioni non fa neanche valere il suo strapotere fisico in mezzo al campo. Certe volte viene da chiedersi se sia o meno in campo.

BENTANCUR 5.5: in fase di costruzione mostra diversi limiti, sbagliando due o tre passaggi che potevano diventare occasioni pericolose per il Verona. Bene, invece, in fase di "distruzione" del gioco, dove recupera diversi palloni, ma non basta.

BERNARDESCHI 6: non crea particolari pericoli, ma dall'altra parte non commette neanche particolari errori. Ordinato nelle due fasi, ma gli manca il guizzo.

RAMSEY 5: anche lui, come altri compagni, gioca una partita altalenante. Errori da matita rossa, ai quali seguono buoni disimpegni. In questo momento di difficoltà deve essere più continuo, ma stasera sembrava non averne proprio. (DAL 67' McKENNIE s.v.).

KULUSEVSKI 5.5: alterna ottime giocate a momenti di vuoto. Difetta troppe volte di precisione, ma a differenza di altre volte non molla e si va a riprendere palla con cattiveria.

RONALDO 6.5: costretto a girare a largo dell'area di rigore per gran parte del primo tempo per toccare qualche pallone. Alla prima occasione buona, però, l'istinto killer prevale e sblocca la partita. Per l'ennesima volta, però, spreca diverse punizioni interessanti.

PIRLO 5.5: una Juve dai due volti la sua. A tratti pimpante e padrona del gioco, a tratti soffre l'intraprendenza del Verona. Gara sporca, condizionata anche dalle tante interruzioni di gioco, che la sua squadra rischia di perdere. A sua discolpa non ha cambi per poterla svoltare.