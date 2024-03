Perotti: “Mai avrei pensato di trasferirmi alla Juventus…”

Clemente Perotti , centrocampista della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le dichiarazioni: "Tre anni fa ero in Eccellenza, al Chisola, a pochi metri dal Training Center di Vinovo, e mi allenavo tre volte a settimana in orario serale e giocavo la partita nel week-end. Mai avrei pensato che qualche anno dopo mi sarei trovato alla Juventus o, semplicemente, nel calcio professionistico.

Ricordo che quando ho sentito per la prima volta delle voci di interessamento da parte di questo grandissimo club quale è la Juventus ho passato un paio di settimane cariche di pressione perchè la posta in palio era alta. A fine stagione, poi, ho accettato l’opportunità che mi è stata offerta e sono approdato in bianconero. Ho svolto la preparazione estiva con la squadra prima di passare in prestito alla Pro Patria dove ho trascorso un’annata estremamente formativa, sotto tutti i punti di vista.

Per me si trattava della prima stagione nel professionismo e lontano dalla mia famiglia e il doppio salto di categoria l’ho sentito, soprattutto nei primi mesi, ma nella seconda parte di stagione sono cresciuto e maturato tanto. A fine campionato sono tornato alla Next Gen e ho iniziato questa annata con delle aspettative, degli obiettivi personali, che non ho ancora raggiunto nella loro totalità, ma in questi tre mesi darò tutto per riuscirci. Devo dire, in ogni caso, che sono soddisfatto di questa stagione perchè ci siamo ripresi alla grande come squadre e mi trovo molto bene con i miei compagni".