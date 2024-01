Pecci: “Scudetto? Inter più forte, ma non sottovalutata la Juventus”

Eraldo Pecci ha parlato della lotta per la vittoria della Serie A: per l'ex allenatore, l'Inter dovrebbe prestare molta attenzione alla Juve

Ospite alla DS, Eraldo Pecci ha parlato della lotta scudetto alla luce degli ultimi risultati del weekend di Serie A. In attesa che la Juventus scenda in campo contro il Sassuolo, l'ex allenatore ha detto: "Inter e Juventus sono le due candidate per lo Scudetto, con l'Inter sia la migliore tra le due ma deve stare attenta".