Pavan: “La Juventus non svenderà Cambiaso”

Massimo Pavan ha parlato del terzino della Juventus, Andrea Cambiaso: per il giornalista, il calciatore difficilmente lascerà i bianconeri

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato delle strategie per la sessione invernale di trasferimenti della Juventus. Ecco cosa ha scritto: “Prima indicazione di mercato, la Juventus non svende e non svenderà i suoi giocatori. Cristiano Giuntoli ha già fatto capire che Andrea Cambiaso è incedibile a meno che non arrivi una proposta al di fuori di ogni logica e parliamo di una cifra di 80 milioni, in caso contrario, difficile, se non impossibile, vedere una sua partenza. Le indicazioni che ha dato la Juventus sono molto chiare, la dirigenza bianconera non svenderà nessuno, tanto meno Cambiaso considerato un giocatore chiave e lo stesso si può dire per il centrocampista Douglas Luiz, che da Manchester avrebbero richiesto sottovoce, ma in prestito ed anche in questo caso la Juventus ha detto no, non parte, a meno di un’offerta identica a quanto pagato in estate dai bianconeri”.

Pavan: “La Juve non vende e non spande”

Non si svende ma nemmeno si spande, in casa Juve non hanno la minima intenzione di spandere e buttare via risorse, Alberto Costa è un colpo assolutamente sostenibile, l'obiettivo è quello di prendere giocatori che possano essere compatibili per ingaggio e costo del cartellino con quelle che sono le esigenze del club bianconero".