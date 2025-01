Mercato Juve, passo indietro Tomori: Giuntoli sonda le alternative

Tomori potrebbe non essere il colpo del calciomercato della Juve per gennaio: il direttore sportivo Giuntoli starebbe sondando altre piste

Da una parte il campo, dove una Juventus in ripresa si prepara alla sfida Champions al Bruges con un Francisco Conceicao in più. Dall’altra il mercato, in fermento per le esigenze stringenti della squadra nel reparto difensivo, ancora non ottemperate. Tramontata o quasi l’idea Ronald Araujo, trattenuto dal Barcellona e dal suo allenatore, i bianconeri sembravano aver virato con decisione su Fikayo Tomori del Milan. Il difensore centrale, nonostante il veto del neo tecnico dei rossoneri, Sergio Conceicao, sembrava comunque essere considerato trattabile dalla società di fronte a un offerta importante del club bianconero, tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’affare avrebbe però subito un intoppo, il quale potrebbe risultare decisivo.

Tomori non convinto, Giuntoli in colloquio per Kelly e Veiga

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la telefonata di Thiago Motta a Tomori per convincere il calciatore ad accettare il progetto bianconero non avrebbe dato i frutti sperati. Il difensore del Milan avrebbe manifestato la volontà di rimanere a Milano e, di fronte a ciò, la Juve si sarebbe ritirata dal giocatore. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, non starebbe però perdendo tempo, considerato che quello a disposizione sarebbe sempre di meno, bussando nuovamente alla porta del Newcastle per Lloyd Kelly, valutato circa 20 milioni di euro. Il giocatore, poco utilizzato in questa stagione, sarebbe considerato cedibile dal club inglese: la Juve però, oltre a lui, ragionerebbe anche su Renato Veiga e Levi Colwill, prospetti in Premier League del Chelsea. Per essi sarebbe previsto un vertice già nelle prossime ore. Leggi anche le parole di Giuntoli su Araujo <<<