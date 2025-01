Pavan: “La Juve potrebbe abbassare le richieste per Cambiaso”

Massimo Pavan ha parlato dell'esterno della Juventus, Andrea Cambiaso: per il giornalista, la richiesta per la cessione potrebbe abbassarsi

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso. Ecco le sue parole: “Il mercato influisce ed influirà sulle scelte delle prossime gare. Si parte con la situazione legata ad Andrea Cambiaso, il difensore bianconero, non giocherà oggi contro il Benfica, per problemi legati alla caviglia ancora non in ordine ma è chiaro che il mercato sembra essere un’ombra pesante con cui scontrarsi. I bianconeri avevano fissato la cifra originale da discutere sugli 80 milioni di euro, ma, vista la situazione di bilancio e le difficoltà economiche, si potrebbe valutare anche una cifra più bassa che sarebbe tutta plusvalenza ed andare poi a cercare sul mercato il sostituto, ma visto il valore del calciatore sembra veramente difficile andare ad individuare un sostituto adeguato e valido da prendere in tempi brevi”.

Pavan: “Con Fagioli c’è il rischio di un nuovo caso Rovella”

Il giornalista ha proseguito: “A Torino stanno valutando la situazione e questo un po’ influisce sul ragazzo che logicamente da quando sono aumentate le voci di mercato è andato incontro ad un’involuzione di prestazioni abbastanza importante. Il mercato, poi, influisce anche sulla questione legata a Nicolò Fagioli, altro giocatore che potrebbe finire sul mercato ed ha una valutazione di venti milioni di euro, anche in questo caso si rischia un nuovo caso Rovella, se il giocatore riuscirà a confermarsi altrove. Sicuramente anche queste risorse sarebbero importanti, per non dire fondamentali per finanziare la Juventus del futuro. In casa bianconera, infatti, sperano di fare una buona plusvalenza, ma come sempre, poi, bisogna investire bene”. Leggi anche le parole di Thiago Motta su Cambiaso <<<