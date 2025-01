Pavan: “Juventus in difficoltà tutta la partita contro il Benfica”

Massimo Pavan è ritornato sulla sconfitta della Juve contro il Benfica in Champions League, sottolineando le perenni difficoltà della squadra

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan è ritornato sulla sconfitta della Juventus contro il Benfica in Champions League. Ecco le sue parole: “Delusione, grossa, una grossa, delusione, la partita contro il Benfica doveva essere quella del possibile rilancio dopo il brutto tempo secondo tempo di Napoli invece non è stato così. Abbiamo visto una Juventus in difficoltà dall’inizio dove aveva lasciato sin da subito delle praterie al Benfica ribattendo però colpo suo colpo ed è crollata, anche psicologicamente, dopo la rete di Pavlidis. Esattamente lo stesso percorso che avevamo visto due anni fa con Allegri, quando anche in quel momento la squadra crollava contro i portoghesi”.

Pavan: “Ci sono delle valutazioni errate di Thiago Motta”

Il giornalista ha proseguito: “Anche questa volta ci possono essere degli alibi, almeno per la fase difensiva, con tanti assenti in difesa fai fatica, ma ci sono anche delle valutazioni errate di Thiago Motta ed una domanda; ma perché Weah e non Savona in fascia? Del resto, forse, è meglio mettere un giocatore meno forte ma di ruolo, piuttosto che un giocatore più capace, ma totalmente fuori ruolo e la Juventus si è trovata a soffrire in maniera molto importante in quella zona di campo.

E dall'altra parte, chiaramente gli infortuni continuano a ad debilitare una squadra, ora Kalulu e sono tre centrali sui quattro iniziali, troppo. L'ultimo quello di Kalulu, il problema avuto dal difensore sicuramente è pesante perché mette a nudo la foglia di fico che c'era stata in questa fase in Champions League e anche di tutta la squadra dove tu hai solo due centrali e se si fa male uno, vai in totale apnea. E' una situazione brutta e difficile, perché la fiducia in Thiago Motta c'era magari in pochi si illudevano che potesse vincere ma in molti speravano che potesse fare una stagione di medio alto livello".