Juve, Losapio: “Sconfitta con il Benfica come un acquazzone”

Andrea Losapio è ritornato sulla sconfitta in Champions League della Juventus contro il Benfica, paragonandolo a un acquazzone sui bianconeri

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del sorteggio di Champions League che ha abbinato la Juventus al PSV Eindhoven. Ecco le sue parole: “Non sarà la stessa partita della prima di Champions. Difficile non essere d’accordo con quanto detto da Gianluca Pessotto, ma il problema attualmente è che la Juve non è la stessa di quando sono iniziati i gironi. Non c’erano alcuni giocatori, come Kolo Muani, ma in compenso la grana Vlahovic era ancora dormiente. I nuovi acquisti erano pronti a farsi vedere, con la sensazione che ci potesse essere una discreta soddisfazione nel futuro prossimo. La sconfitta con il Benfica è stata un acquazzone che ha portato il PSV come avversario, un brodino caldo. Ottimo perché in questo momento la Juve non potrebbe reggere contro altri avversari più quotati”.

Losapio: “Passaggio del turno quasi necessario”

Il giornalista ha proseguito: “Dall’altro lato hai su di te la pressione per vincere per forza, perché i soldi degli ottavi sono (quasi) necessari e l’ambizione deve comunque essere alimentata. Perché nel vortice che sta coinvolgendo un po’ tutti – da Thiago Motta alla società, fino ai giocatori – serve ricompattarsi per cercare di fare l’unica cosa che conta in questi casi, cioè vincere. Anche magari non comandando le operazioni, ma con un cortomusismo di base che Thiago non vorrebbe, ma che probabilmente dovrà imparare per stare a determinati livelli. D’altro canto l’ossessione di questo sport, per chi alza trofei, è quella di dovere vincere, non solo di giocare bene”. Leggi anche il commento dell’allenatore del PSV sull’abbinamento con la Juventus <<<