Pavan: “Juventus a Napoli contro tutto e tutti”

Massimo Pavan ha parlato della sfida della Juventus contro il Napoli: per il giornalista, servirebbe una risposta ai detrattori del progetto

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha presentato la sfida della Juventus al Napoli. Ecco le sue parole: “La partita non è semplice, la Juventus va a Napoli contro una squadra forte che ha fatto benissimo e che ha sfruttato al meglio i vantaggi di un calendario che non prevede le coppe, una squadra che aspetta questa partita per allontanare ancora di più la Juventus e soprattutto per avvicinarsi ancora di più ad uno scudetto che sarebbe il secondo in tre anni, cosa non banale. La Juventus va a Napoli contro tutto e tutti, contro coloro che continuano ad osteggiare il lavoro della società e gli attacchi mediatici che cercano di mettere i giocatori contro l’allenatore, serve un gruppo granitico”.

Pavan: “Con il Napoli la differenza la si farà a centrocampo”

Il giornalista ha proseguito: "I bianconeri vanno a Napoli dopo una dispendiosa trasferta a Bruges con poco riposo e con alcune defezioni e recuperi, contro un Napoli che perde esattamente due difensori come la Juventus, squadre, quindi alla pari per numero di uomini, che si giocheranno tutto, esattamente come all'andata. Quello che potrebbe fare la differenza tra le due squadre è il centrocampo: Lobotka, McTominay ed Anguissa contro Locatelli, Thuram e Koopmeiners, i giocatori fondamentali ed il reparto che deve sicuramente reggere l'urto. La sfida si gioca qui, visto che i numeri dei due reparti offensivi e delle due difese, più o meno si equivalgono".