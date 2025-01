Rassegna – La Juve si affida a Kolo Muani contro il Napoli

La rassegna stampa di sabato 25 gennaio: la Juve potrebbe schierarsi con l'ultimissimo arrivato Kolo Muani per sfidare il Napoli capolista

Oggi è sabato 25 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie di giornata sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Randal Kolo Muani, fresco di ufficializzazione, sarebbe pronto a bruciare le tappe. Contro il Napoli di Antonio Conte, capolista in Serie A, l’attaccante francese in prestito dal PSG potrebbe fare il suo debutto già da titolare con la Juventus. Per Dusan Vlahovic si profilerebbe dunque un altra panchina.

Corriere dello Sport

Oltre alla forte candidatura di Kolo Muani, le altre novità della sfida tra Napoli e Juventus saranno l’assenza di Mathias Olivera tra le fila degli azzurri e la presenza di Alberto Costa in panchina, pronto a dar man forte alla squadra a partita in corso.

Tuttosport

Sul quotidiano sportivo di Torino, si accentua la sfida nella sfida al Napoli di Antonio Conte, amato ex calciatore e allenatore della Juventus. Inoltre, i bianconeri vorrebbero cancellare lo scotto della sconfitta per 5-1 di due stagioni addietro. Infine, sul calciomercato, potrebbe essere il giorno di Renato Veiga in prestito dal Chelsea, mentre Jean Clair Todibo del West Ham sarebbe una pista calda.