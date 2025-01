Amoruso: “Napoli leggermente avvantaggiato sulla Juventus”

Nicola Amoruso ha fatto il suo pronostico sulla prossima sfida di Serie A tra Napoli e Juventus, indicando i padroni di casa come favoriti

Intervistato a 1 Football Club, Nicola Amoruso ha parlato della prossima sfida in Serie A tra Napoli e Juventus. Ecco le sue parole: “È una partita molto equilibrata, ma in questo momento, se devo essere sincero, il Napoli parte con un leggero vantaggio. Non solo dal punto di vista tecnico e fisico, ma anche sotto l’aspetto mentale. Il Napoli ha una mentalità più forte, costruita negli ultimi anni e rinforzata da Conte. La Juventus sta cercando di trovare il suo assetto, con Thiago Motta che ha appena iniziato il suo percorso, e il progetto è ancora in fase di sviluppo. Ma è chiaro che, in questo momento, il Napoli sembra essere avanti”.

Amoruso: “Juve in costruzione, Napoli con mentalità vincente”

L’ex calciatore ha proseguito: “La mentalità vincente che si è creata in squadra è fondamentale. Ogni vittoria rafforza ulteriormente la fiducia, e questo è un aspetto che fa la differenza. La Juventus, invece, è ancora in fase di costruzione, quindi non sarà facile per loro, anche se hanno qualità. La partita sarà una bella battaglia, ma il Napoli ha più certezze al momento. Poi, è vero che Conte è un allenatore esigente, ma il Napoli ha fatto un ottimo lavoro sul mercato, con acquisti come Lukaku, Neres e altri. Tutti sembrano rendere al meglio, credo che la grande forza del Napoli sia proprio questa. L’allenatore è riuscito a creare una squadra che non ragiona solo per sé, ma per il collettivo. Ogni giocatore è messo nelle condizioni di esprimersi al massimo e di mettersi a disposizione della squadra”. Leggi la scelta di Thiago Motta sulla convocazione di Kolo Muani <<<