Pavan: “Fagioli è stato tra i meno negativi, ma verrà linciato”

Massimo Pavan, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Fagioli e della Nazionale italiana.

Massimo Pavan, giornalista, ha detto la sua sulla Juve e sulla Nazionale italiana. Ecco le sue parole: “L’Inter Nazionale ha fatto pena all’Europeo, speriamo che mantengano questo livello la prossima stagione, Fagioli ieri tra i meno negativi, ma verrà linciato perché in Italia odiano la Juve. Chiesa non ha fatto bene, ma se predichi nel deserto a volte finisce l’acqua e nessuno gli ha portato una borraccia, su Barella possiamo dirla tutta, meriterebbe un’ammonizione a partita ma sappiamo che gode di impunità, se prendesse tutti i cartellini che merita sarebbe un giocatore normalissimo e molto nervoso come lo abbiamo visto in nazionale”.