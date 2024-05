Pavan: “Il mercato della Juventus dovrà essere a basso costo”

Massimo Pavan, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "Quello che Cristiano Giuntoli si troverà a condurre quest'estate dovrà essere per necessità un mercato a basso costo perchè le direttive della società sono state chiare, dopo ricapitalizzazioni per quasi un miliardo di euro i 'rubinetti' sono stati chiusi e adesso la Juventus dovrà imparare a finanziarsi da sola, d'altronde l'ex direttore sportivo del Napoli è stato portato a Torino proprio perchè giudicato il migliore nel proprio campo: muovendosi con attenzione, la Juventus potrà portare a Torino giocatori di livello anche a basso costo. Penso a profili come quello di Jorginho, un potenziale parametro zero, oppure a Milinkovic-Savic, che dopo l'esperienza araba sembra pronto a tornare in Europa. L'anno prossimo la Juve giocherà poi il Mondiale per Club e, si spera, la Champions League, due competizioni che possono sicuramente attirare giocatori in bianconero".