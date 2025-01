Pavan: “Cambiaso non è indispensabile per la Juventus”

Massimo Pavan ha parlato dell'esterno della Juventus, Andrea Cambiaso: per il giornalista, a certe cifre il calciatore può essere ceduto

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso, e dell’interesse per lui del Manchester City. Ecco un estratto delle sue parole: “(…) È chiaro che la Juventus senza Cambiaso sia indebolita, ma se chi deve decidere sa investire bene quegli 80 milioni potrebbero diventare in futuro 100 o 200 e dare quella mano e quella spinta fondamentale per aprire un ciclo. Cambiaso è indispensabile la domanda? La risposta è no, perché anche se è un ottimo giocatore non ti fa vincere le partite da solo non è Del Piero, non è Zidane, è un ottimo giocatore”.

Pavan: “Per 80 milioni la Juve deve cedere Cambiaso”

Il giornalista ha proseguito: “A questo punto, se dovessero essere realmente offrire 80 milioni, perché a gennaio la cifra può essere solo quella, la risposta deve essere si. Anche perché facendo una considerazione se Kvaratskhelia, giocatore invece, che le partite le decise a Napoli portando insieme a Osimhen uno scudetto, vale 80 milioni ed è stato pagato circa 75, allora 80 milioni per Cambiaso è una di quelle proposte irrinunciabili come lo erano gli 80 milioni per Tonali.

Il compito di Cristiano Giuntoli sarà poi andare a investire bene quegli 80 milioni, perché il Milan quegli 80 milioni incassati con Tonali non li ha spesi benissimo, bene Reijnders, non benissimo il resto. Fondamentale investirli bene, perché se poi fai degli acquisti importanti come sono Douglas Luiz, ma ma poi questi non riescono a rendere come devono rendere allora poi l’investimento non risulta essere adeguato”. Ecco cosa ha detto Thiago Motta su Cambiaso <<<