Juve, Pasqualin: “Di Gregorio possibile richiesta di Thiago Motta”

Pasqualin ha parlato del possibile approdo alla Juventus di Di Gregorio: per l'agente potrebbe essere stata una richiesta di Thiago Motta

Intervistato a Radio Bianconera, Claudio Pasqualin ha parlato del possibile passaggio di Michele Di Gregorio dal Monza alla Juventus. Ecco le sue parole: “Non so se via, ma è possibile sia stata una richiesta di Motta perché bravo a giocare con i piedi. Del resto parliamo di un tecnico con carattere e per nulla omologato, quindi può avere questa mania. Uso questo termine perché io non concordo, preferisco i portieri che parano con le mani. Una squadra che però vuole far partire l’azione dal basso, ha bisogno tra i pali di un giocatore con quella caratteristica. Di Gregorio è migliore di Szczesny sotto questo aspetto. Motta potrebbe aver fatto questa richiesta”.