Palmeri: “La Juventus ha un accordo con Koopmeiners ma…”

Palmeri ha parlato dell'obiettivo della Juventus, Koopmeiners: per il giornalista, i bianconeri starebbero riscontrerebbero delle difficoltà

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri ha parlato del presunto obiettivo della campagna acquisti della Juventus, Teun Koopmeiners. Per il giornalista, l’accordo tra club bianconero e calciatore potrebbe non bastare ad aiutare a trovare una soluzione per la cessione da parte dell’Atalanta.

Palmeri: “La Juventus spera nel colpo a fine mercato”

Ecco le sue parole: “Koopmeiners come Todibo ha già un accordo con la Juventus, come lo aveva anche Calafiori però. L’Atalanta chiede una cifra importante, intorno ai 65 milioni di euro, ma potrebbe essere disposta a scendere a 60 milioni. La Juventus spera che il termine del mercato possa far cedere i bergamaschi, ma in questo caso la situazione è diversa. L’Atalanta, infatti, non ha un reale bisogno di vendere e potrebbe decidere di tenere il suo gioiello”.