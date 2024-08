Di Benedetto: “Koopmeiners? La data cruciale è il 14 agosto”

Lorenzo Di Benedetto, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa per Koopmeiners.

Lorenzo Di Benedetto, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Tra quanto tempo si potrà avere il quadro più chiaro? Impossibile dirlo nel calciomercato, ma anche in questo caso si parla di sensazioni. E quella che sembra essere più vicina alla realtà porta a pensare che il prossimo 14 agosto possa essere il primo confine. A Varsavia andrà infatti in scena la Supercoppa UEFA tra l’Atalanta e il Real Madrid, una super sfida che la Dea vuole giocarsi al meglio e con i migliori. Koopmeiners è uno di quelli, e siamo pronti a scommettere che Gasperini farà di tutto per avere a disposizione l’olandese. Dal giorno dopo le cose, almeno in parte, cambieranno, e chissà che la Juventus non riesca davvero a prendere il suo sogno dell’estate”.