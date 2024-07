Paganini: “Chiesa a Roma troverebbe un ottimo ambiente per lui”

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile addio di Chiesa.

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Chiesa: “Se fossi in lui, andrei alla Roma. una operazione alla Dybala sarebbe. Troverebbe l’ambiente e l’allenatore giusto per ricaricarsi. Se la Juve ti fa capire che o accetta le sue condizioni o va via, vado in una piazza dove può rilanciarsi. Lui deve andare dove si sente valorizzato. C’è stata una corte serrata del Bayern Monaco, in Italia chi si è mossa con più forza è la Roma. Il Napoli anche c’è ma è fuori dalle coppe. In chiave Champions invece c’è poco in giro”.