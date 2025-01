Paganin: “Motta-Vlahovic? Io sto con il mister”

Massimo Paganin, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del paragone tra Motta e Vlahovic.

Massimo Paganin, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Atalanta? Non cambia nulla nel parere che ho di questa squadra. Ho sentito la conferenza di Gasperini e voleva vedere la reazione dei giocatori a una partita del genere. Credo che il recupero di Scalvini sia importante, ha fatto delle rotazioni che ci stanno. L’Atalanta ora si gioca certi obiettivi dopo anni di crescita, anche grazie alla lungimiranza del tecnico di far crescere i giocatori. Serviva far respirare i titolari per far crescere anche gli altri nel gruppo, quindi non cambia nulla. Ha una rosa profonda e di qualità Gasperini, ora ha la forza di trattenere certi giocatori. Gasp vorrebbe qualcosa di più, ma è difficile prendere altri calciatori vedendo la rosa. Le alternative ci sono”.

Sulla scelta tra Vlahovic e Motta

“Sto con Motta. Lui lo scorso anno ha avuto un attaccante diverso, deve lavorarci con Vlahovic e ci sta in un percorso di crescita del giocatore. Deve trovare ancora la sua dimensione, Motta vuole stimolare il giocatore e ora sta a lui lavorare su se stesso per fare il salto di qualità”.