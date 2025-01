Paganini: “Zirkzee e Tomori nomi caldi per la Juventus”

Paolo Paganini ha parlato dei possibili profili di interesse per la Juve: per il giornalista, due nomi sarebbero quelli di Zirkzee e Tomori

Intervistato a Tmw Radio, Paolo Paganini ha parlato delle possibili mosse della Juventus nella prossima campagna acquisti. Ecco le sue parole: “Zirkzee e Tomori sono i nomi caldi. Sono due profili pronti per gennaio per la Juve. Per Tomori la linea è quella di ricostruire la coppia con Kalulu, poi Zirkzee lo ha saputo valorizzare Motta ed è per questo che lo vorrebbe. Se parli con lo United devi però tirare fuori i soldi, così come per Tomori. per questo la Juve sta cercando operazioni in uscita, vedi Fagioli, per finanziare queste entrate. Frattesi? E’ un giocatore di cui conosciamo il valore, sarebbe titolare in qualsiasi squadra, ma all’Inter ci sono degli equilibri da rispettare. Per me difficilmente l’Inter lo farà andare via a gennaio. La Roma sappiamo però che c’è da tempo”.

Paganini: “Per Raspadori c’è l’opzione Roma”

Inoltre, sul profilo di Raspadori, il giornalista ha detto: “Il problema è che anche se non avesse segnato col Venezia per Conte doveva rimanere in organico. Raspadori però vuole avere più spazio. Se la Juve riesce a chiudere l’operazione Zirkzee, è chiaro che la questione si chiude. La Juve, da quello che so, vuole andare su un difensore di ruolo come Tomori, ma c’è anche Kiwior perché è un giocatore universale, che Motta ha reinventato mediano ma in Nazionale fa il centrale difensivo. Per Raspadori c’è anche l’opzione Roma“.