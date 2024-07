Padovano: “Rabiot? A me piaceva molto, ma Giuntoli…”

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Adrien Rabiot.

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Rabiot? Non entro nel merito delle scelte, i dirigenti sanno meglio di chiunque come muoversi. Posso però dire che a me piaceva molto, è un calciatore forte, ma se hanno deciso così è la soluzione più adeguata. Ripeto, sono curioso di vedere questa nuova Juve all’opera, Giuntoli lo scorso anno non ha operato perchè si è trovato una squadra già fatta, mentre ora si vede un movimento che permetterà alla squadra di lottare per traguardi importanti. Chiesa è un giocatore forte, mi piace, punta e fa la differenza, strappa molto anche se negli ultimi anni questo non si è mai visto. Qualitativamente è un giocatore interessante, ma non mi stupirei se alla fine dovesse partire proprio lui, o magari tutti e due”.