Padovano: “Vlahovic ora potrebbe diventare la punta di diamante”

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile exploit di Vlahovic.

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Se Motta dovesse riuscire a ripetere lo stesso gioco di Bologna, penso che Vlahovic diverrà la punta di diamante e farà una montagna di gol. Quanti? Almeno 30, su questo non ci sono dubbi. Poiché il gioco proposto è brillante, veloce, offensivo e consente all’attaccante di poter avere molte occasioni da poter sfruttare in partita. E i vantaggi non sarebbero solo per il serbo, ma anche per tutti i suoi compagni in campo. Chiesa visto l’ultimo anno e mezzo non è un giocatore che ha dimostrato di essere da Juventus e la società valuterà in maniera seria le proposte che più riterrà congrue per lui. E poi non mi sembra particolarmente apprezzato da Thiago Motta, per cui mi sembra leggendo tra le righe un calciatore più che sacrificabile”.