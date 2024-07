Padovano: “Sono curioso di vedere Giuntoli e Motta insieme”

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del futuro di Dusan Vlahovic.

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Il dt sta facendo sul serio. Sono molto curioso di vedere il duo Giuntoli-Motta. Il neo tecnico ha meritato una panchina prestigiosa come quella bianconera. Sono sincero, avrei preferito il ritorno di Conte che ha aspettato una chiamata, per ricostruire secondo me è il numero uno, sotto questo aspetto credo non ci siano dubbi. Thiago però ha fatto bene sia a La Spezia che al Bologna, conquistandosi un posto tra i grandi, sono molto curioso di vedere cosa trasferirà ai ragazzi, vedremo. Vlahovic? Punterei assolutamente su di lui anche per il futuro: è un grande attaccante, ancora giovane, di prospettiva, può migliorare ancora tanto. Chiaramente deve essere messo nelle condizioni di dimostrare le sue qualità e credo Thiago Motta sia l’allenatore giusto sotto questo aspetto”.