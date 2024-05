Padovano: “Yildiz? Ha fatto vedere buone cose, la 10 deve meritarla”

Michele Padovano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Yildiz? Questo lo dimostrerà il tempo e sicuramente dovrà essere lui a dimostrare con le prestazioni che è un grandissimo calciatore. Ha fatto vedere delle buone cose, delle ottime giocate. Lui è un giocatore che ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore importante. Però di qui a dire che è un fenomeno bisogna aspettare, secondo me. I fenomeni sono quelli che dopo 4, 5, 6 stagioni hanno fatto 20-30 gol all’anno. Critiche ad Allegri? Io trovo eccessive le critiche nei confronti di Allegri perché lui, come ho già detto l’altro anno ha tenuto la barra dritta, in una situazione che sappiamo tutti come è finita, con mille problematiche. Quindi lui è stato molto bravo secondo me a tenere la barra dritta. Quest’anno fino a febbraio è rimasto agganciato all’Inter, però comunque anche nella sua testa c’era il piazzamento Champions e questo è avvenuto".