Padovan: “L’Inter è la squadra da battere, anche senza Cabal”

Giancarlo Padovan, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Giancarlo Padovan, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto. Ecco le sue parole a Sky: “Credo che l’Inter sarà ancora la squadra da battere, farà un campionato di testa e se non si confermerà sarà perché ha trovato un’antagonista più forte. Il mercato? Cabal l’hanno perso, questo va sottolineato. Però Cabal non è un nome di prima grandezza, ha preso Martinez, Taremi, Zielinski… Gli do un 8 a Marotta, intanto perché ha vinto lo scudetto con una squadra che diventata la più forte, ma non lo era in assoluto. E poi perché saper fare tutti questi colpi a zero è un’arte”.