Padovan: “Conte al Napoli può fare come con la Juventus”

Intervistato a Radio Kiss Kiss, Giancarlo Padovan ha parlato della prospettiva di Antonio Conte al Napoli. Per il giornalista, il tecnico potrebbe ripetere ciò che gli riuscì il primo anno alla Juventus. Ecco le sue parole: “Per la panchina del Napoli prenderei Antonio Conte perché ha esperienza ed è un vincente. So che De Laurentiis sta insistendo e, se lo sta facendo, vuol dire che uno spiraglio per convincerlo c'è. Certo, Conte vuole restare vicino casa per questioni familiari e Napoli non è dietro l'angolo, ma se rimane in Italia, in fondo, con un'ora di volo arriva dai suoi cari. problema è: Conte si fida di De Laurentiis? Il presidente ha ancora la fiducia dei suoi collaboratori? Io credo di sì: è vulcanico, sulfureo, ma resta il presidente dell'ultimo Scudetto. Un Napoli ottavo renderebbe più facile o più difficile un arrivo di Conte? Anche la Juventus era ottava, dopo la gestione Delneri... Per Conte, peggio va questo Napoli e, paradossalmente, meglio è: è una questione di aspettative che avrebbe l'ambiente. Non sarebbe contento di un Napoli senza coppe, ma è anche vero che le coppe sono sempre state il tallone d'Achille di Conte, che non ha mai brillato lontano dal campionato”.