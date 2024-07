Orlando: “La Juve deve sperare che Motta si confermi”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'allenatore Thiago Motta.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Motta? È vero che adesso lui è alla Juve ma il mio auspicio è che faccia vedere il gioco mostrato a Bologna. Giusto che credano alla possibilità di vincere lo Scudetto, ma i tifosi devono essere consapevoli che sono al primo anno di un progetto che potrebbe richiedere tempo, anche se credo che di fronte ad una squadra che gioca bene potrebbero accettare comunque di buon grado l’attesa. Kean? Penso che a Firenze possa rilanciarsi, Palladino lo schiererà come unica punta, se il ragazzo acquisisce la consapevolezza di non poter più sbagliare può far bene, ma dipende da lui”.