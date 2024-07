Sacchi su Motta: “Sono curioso di vederlo all’opera”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo allenatore Thiago Motta.

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “In campionato ci sono cinque-sei squadre impostate in modo strategico e che fanno strategie in campo, per esempio sono curioso di vedere la Juve di Thiago Motta. Ma il nodo resta che giocano pochi italiani e ne paghiamo le conseguenze. Inzaghi? Lui è un tattico, lo si è visto in tantissime occasioni. Anche in partite che potevano andare meglio, come a Madrid contro l’Atletico in Champions. I soldi per allestire gli organici contano. Penso che tra l’Inter e le altre rimanga un’evidente differenza. Conte-Napoli? Antonio è forte, lo reputo un ragazzo d’oro. Dà la vita in tutto ciò che fa. Gli auguro davvero tutto il bene e il meglio possibile”.