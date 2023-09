Juventus News | Allegri cambia la formazione: “Attenzione, lascia fuori…”

La Juventus si prepara a incontrare il Lecce nella prossima giornata di campionato per alzare la testa dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo che potrebbe pregiudicare l'entusismo che si stava pian piano formando intorno alla formazione di Allegri. Inutile girarci intorno: i bianconeri devono vincere e devono farlo, se possibile, anche convincendo tutti della loro forza. In questo senso, attenzione alle scelte di formazione fatte da una squadra e dall'altra. Per quanto riguarda la formazione della Juventus, sono attese delle sorprese. Tutto, come sempre, lo trovate all'interno delle nostre inforgrafiche che - lo ricordiamo - sono aggiornate in tempo reale <<<