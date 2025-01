Ori: “Impossibile venire a capo dei problemi della Juventus”

Nino Ori ha parlato dell'attuale Juventus: per il giornalista, la squadra si presenterebbe come piena di problemi di difficile risoluzione

Intervistato a Radio Bianconera, Nino Ori ha parlato della Juventus alla luce della sconfitta in Champions League contro il Benfica. Ecco le sue parole: “Questa non è la vera Juventus, questa squadra non mi rappresenta, i problemi della Juve sono talmente tanti che è impossibile venirne a capo. Io sono stato tranquillissimo ieri sera durante la partita, perché non è successo niente diverso rispetto a quello che mi aspettavo. Mi sto abituando a ragionare da tifoso di una squadra mediocre, che ha una dirigenza mediocre e che ha una società mediocre. Da qui in poi è quindi tutta discesa perché succede in campo esattamente quello che ti aspetti”.

Ori: “Juventus povera in tutti i sensi”

Il giornalista ha proseguito: "Ultimi 8 giorni: siamo andati a Brugge facendo 0-0 pensando che poi tanto ci sarebbe stata la partita col Napoli, persa. Poi abbiamo pensato che tanto ci sarebbe stata la partita importante con il Benfica, persa di nuovo, ma poi tanto non importa perché c'è l'Empoli con cui magari riuscire a fare un pareggio. Siamo poveri in tutti i sensi, siamo senza soldi, senza gioco, senza sponsor, senza orgoglio, senza idee, attributi e anima. A questa Juventus manca tutto".