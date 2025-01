Juve, Pavan: “Squadra in totale confusione”

Massimo Pavan ha parlato della Juve alla luce dell'ultima sconfitta: per il giornalista, la squadra bianconera sarebbe in totale confusione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della Juventus alla luce della sconfitta in Champions League contro il Benfica. Ecco le sue parole: “Non ridiamo più, non c’è niente da ridere, avevamo digerito un girone di Champions non esaltante, la sconfitta con lo Stoccarda e tutto quello che ne poteva conseguire, ma questa sera no. I tifosi sono stati commoventi nel secondo tempo, sono stati unici ed hanno incoraggiato la squadra. La sconfitta è dura da accettare perché speravamo di vedere una reazione dopo Napoli, speravamo di vedere una squadra diversa e ci vuole un carattere ed una forza diversa. La squadra è apparsa totalmente in confusione, in parte per le assenze, Cambiaso, l’infortunio di Kalulu, con un solo difensore in campo, Gatti, altri giocatori tutti improvvisati o comunque adattati, non è così che si forma una squadra”.

Pavan: “Juve senza personalità e coraggio”

Il giornalista ha proseguito: “A questo aggiungiamo gli errori ed una squadra senza personalità, con giocatori che non hanno coraggio e che non trascinano nessuno, nemmeno loro stessi. Insomma, possiamo assolutamente dire che la Juventus è una delusione e che deve riconquistare tutto e tutti, partendo dalle basi, semplici. Il lavoro, l’abnegazione ed il carattere. Danilo aveva parlato di progetto “fantasioso”, non entriamo in scelte societarie, ma non si poteva tenere Danilo nel progetto almeno fino a fine mese?

La scelta di Locatelli centrale, oggi è stata imbarazzante, come la difesa schierata. Siamo tutti colpevoli se ci sarà un fallimento del progetto, di chi ha scelto, di chi ne è parte ma anche di chi come noi lo sta sostenendo per passione e voglia di ricostruire, non vogliamo tutto e subito ma vedere la fame e l'attenzione e passaggi giusti a cinque metri, si. Bisogna guardarsi allo specchio e impegnarsi per ripartire e fare la Juventus".