Nicolino: "Douglas Luiz giocherà dal 1' contro l'Empoli" - JuveNews.eu

Mirko Nicolino, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del minutaggio del centrocampista Douglas Luiz.

Mirko Nicolino, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Secondo me, Douglas Luiz giocherà titolare contro l’Empoli, ma non ci metto la mano sul fuoco che giocherà in Champions contro il PSV. Thiago Motta ha recuperato Thuram, ha a disposizione Koopmeiners ed è rientrato anche Adzic. Io credo che, sulla trequarti campo in posizione centrale, Motta ruoterà: lo faceva anche al Bologna. Penso che, nelle due settimane di sosta alla Continassa, è servita tantissimo soprattutto a Douglas Luiz, ma non credo che, da qui in avanti, le giocherà tutte. L’inserimento di Douglas Luiz nella Juventus sarà graduale per Thiago Motta. È un calciatore che ha nella protezione della palla e nel consolidamento del possesso i suoi punti di forza. Evidentemente, non ritenendolo in grande condizione fisica, Thiago Motta ha deciso di farlo subentrare soprattutto nelle partite già in discesa. Nelle prime due partite questa strategia ha funzionato”.

Il minutaggio di Douglas Luiz

“Quando poi lo ha inserito contro la Roma, il brasiliano non è stato incisivo, perché la partita era più bloccata. Ovviamente spero che, a lungo andare, possa essere lui a giocare le partite più importanti, visto le qualità che ha. In questo momento, se dobbiamo essere onesti, Motta ha avuto qualche difficoltà contro le squadre che concedono poco. Nella partita di domani serviranno brillantezza, grande applicazione, pulizia tecnica e bisognerà a sfruttare le occasioni da goal che si riusciranno a creare. Se c’è una pecca nella Juventus in questa primissima parte di stagione è che, quando non ha avuto tantissime occasioni da goal come è successo contro la Roma, non le ha sfruttate. La Juventus deve migliorare su questo aspetto”.