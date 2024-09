Juve Women, Lehmann: "Douglas Luiz? A casa non parliamo tanto di calcio" - JuveNews.eu

Dal suo arrivo in Italia fino al rapporto con Douglas Luiz: le parole della calciatrice della Juve Women Alisha Lehmann

Intervistato da La Gazzetta dello Sport la giocatrice della Juve Women Alisha Lehmann ha detto: “Sono molto felice di essere qui. Le ragazze sono carine e simpatiche, sul campo ci aiutiamo tanto e penso di aver fatto la scelta migliore. La Juve è un grande club. E se vai in un club così, puoi vincere. E l’obiettivo della mia carriera è anche quello di conquistare trofei. Io come Ronaldo sui social? Per me è un modo per mostrare il calcio ma anche la vita, molte persone pensano che se sei una giocatrice devi essere una figurina ma adesso i social media sono molto penetranti e sviluppati. Io li ho usati per promuovere anche il calcio inglese e ora voglio dare una mano al calcio femminile in Italia. La Juve come club comunica in maniera efficace attraverso i contenuti del Creator Lab, non mi era mai successo che un club parlasse al pubblico con questo stile divertente”.

Juve Women, le parole di Lehmann

Sulla prossima sfida di Champions League: “Il Psg ha una grande squadra, ma penso che nel calcio non ci siano risultati scontati, puoi vincere e perdere. Naturalmente ci stiamo preparando bene da alcune settimane, il nostro focus è sempre vincere anche se sarà tosta. Ma non dobbiamo perdere di vista la prossima gara di Serie A, il nostro primo obiettivo resta trionfare partita per partita”. Chiosa finale su Douglas Luiz: “Il nostro obiettivo a casa è quello di non parlare tanto di calcio perché passiamo molto tempo nel club. Certamente parliamo dopo ogni partita o attività che facciamo, entrambi ci troviamo molto bene qui”.