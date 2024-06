Nicolini: “La Juventus ha fatto un grande acquisto con Motta”

Carlo Nicolini, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'allenatore dei bianconeri Motta.

Carlo Nicolini, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Quando si cambia proposta di gioco, non tanto il modulo, ci vuole sempre un minimo di tempo per adattarsi, ma i giocatori della Juventus sono super professionisti e Motta ha già dimostrato di non aver impiegato molto a Bologna per cambiare lo stile. Io penso che sia i nuovi che i vecchi si adatteranno quasi subito alle nuove richieste dell’allenatore. Credo che la Juve abbia fatto un grande acquisto con Motta, il suo cv – costruito nelle esperienze da giocatore e da allenatore – garantiscono che è già in grado di poter gestire una piazza importante come quella di Torino. Mi sembra abbia personalità, carattere, idee per farsi seguire in un contesto che è sicuramente differente rispetto a quello di Bologna”.