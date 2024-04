Nicolini: “Juve? Allegri quest’anno ha gestito male la situazione”

Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN Cafè: "Se analizziamo questa stagione ha gestito meglio il tutto Thiago Motta, quando tutti sono intorno a te vuol dire che hai fatto le cose bene. A Torino non è andata cosi, Allegri ha sempre dimostrato di saperlo fare ma quest anno non ci è riuscito. La società magari ha già le idee chiarissime, ma questa incertezza sui rinnovi e su chi sarà il prossimo allenatore, mi sembra che le abbia fatto perdere due mesi importanti in cui poteva programmare a discapito delle altre che sono ancora in ballo su più fronti".