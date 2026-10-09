Due mesi per cambiare il proprio destino e trasformare una possibile partenza in una conferma importante. Il futuro di Nico Gonzalez è sempre più a tinte bianconere: l'attaccante argentino è atteso in sede per firmare il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2030.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'argentino avevano già evidenziato una volontà comune di proseguire insieme. Ora l'intesa tra le parti sembra aver trovato la sua conclusione, con la Juventus pronta a blindare uno dei giocatori diventati centrali nel progetto tecnico.

Nico Gonzalez-Juventus, dal possibile addio al rinnovo

La scorsa estate la permanenza di Nico Gonzalez a Torino non appariva affatto scontata. Il ritorno dal prestito all'Atletico Madrid aveva lasciato aperti diversi scenari, compresa la possibilità di una nuova partenza. La situazione è cambiata nel corso delle prime settimane della stagione, quando l'argentino ha saputo guadagnarsi spazio e considerazione attraverso prestazioni convincenti.

Fondamentale è stato anche il sostegno di Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto la propria stima per il giocatore. Già durante l'estate, il tecnico aveva chiarito la posizione del club, sottolineando l'importanza di poter contare su alternative di qualità all'interno della rosa.

“È un giocatore che sa stare nel gruppo e siamo contenti se rimane. Non abbiamo intenzione di regalarlo: per noi è importante avere alternative e in questo mercato abbiamo alzato il livello della squadra”, aveva spiegato Spalletti, facendo capire quanto Gonzalez fosse considerato utile al progetto bianconero.

Il gol contro il Parma e la fiducia di Spalletti

A rafforzare la posizione dell'argentino sono stati anche i segnali arrivati dal campo. Il gol contro il Parma e il contributo fornito nelle prime uscite stagionali hanno consolidato la convinzione della società, sempre più orientata a puntare sulla sua permanenza.

Il lavoro quotidiano e la capacità di inserirsi nelle idee dell'allenatore hanno permesso a Gonzalez di ribaltare le gerarchie rispetto a quanto sembrava possibile soltanto pochi mesi fa. Da giocatore con il futuro in bilico a risorsa su cui costruire il presente e il domani della Juventus: la trasformazione è stata rapida e significativa.

Rinnovo fino al 2030 e ritocco dell'ingaggio

La dirigenza, con Carnevali e Massara coinvolti nelle valutazioni sul futuro della rosa, ha quindi deciso di procedere verso il prolungamento. L'attuale contratto dell'argentino scade nel giugno 2029, mentre il nuovo accordo dovrebbe estendere il legame con la Juventus fino al 2030, prevedendo anche un adeguamento dell'ingaggio, attualmente pari a circa 3,6 milioni di euro a stagione.

La volontà di continuare insieme, del resto, non è arrivata soltanto dalla società. Anche Gonzalez avrebbe manifestato apertamente il desiderio di restare in bianconero, trovando una risposta positiva nei colloqui con il club.

Dopo un'estate caratterizzata dall'incertezza, la situazione sembra dunque essersi definita: la Juventus è pronta a blindare Nico Gonzalez fino al 2030, premiando la crescita mostrata sul campo e la fiducia riposta in lui da Spalletti. Una svolta che conferma quanto gli equilibri del mercato possano cambiare in poche settimane.