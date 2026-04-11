NEXT GEN| Mister Brambilla alla vigilia del match contro il Guidonia: “Contento del percorso fatto”

Le dichiarazioni di mister Massimo Brambilla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Guidonia Montecelio.

L’allenatore della Juventus Next Gen Massimo Brambilla, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Guidonia Montecelio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Brambilla

LA QUALIFICAZIONE AI PLAY-OFF: “Raggiungere i play-off con tre giornate di anticipo è un grande traguardo e un obiettivo di valore. Rispetto agli anni passati, quando avevamo vissuto finali di stagione in netta crescita dopo partenze difficili — due anni fa eravamo penultimi e l’anno scorso ultimi — quest’anno il percorso è stato molto più regolare. Proprio per questa continuità potrebbe sembrare un risultato scontato, ma non lo è assolutamente: bisogna dare grande merito ai ragazzi per avere condotto un’annata di alto livello”.

LE ULTIME TRE GARE DI REGULAR SEASON: “Siamo ormai alla fine e dobbiamo essere pratici: il traguardo dei play-off è raggiunto, ma ora dobbiamo consolidare la nostra posizione e, se possibile, migliorarla ulteriormente. La griglia di partenza per il post season sarà fondamentale, ma ciò che conta di più è il nostro miglioramento costante. Ho detto chiaramente alla squadra che non dobbiamo tirare il freno a mano: abbiamo davanti un mese, tra regular season e play-off, che rappresenta la fase più difficile, ma anche la più stimolante. Dobbiamo affrontarla con massimo entusiasmo”.

L’EVOLUZIONE DEI SINGOLI: PUCZKA, PAGNUCCO E I PORTIERI: “David (Puczka) è un giocatore di valore che quest’anno ha saputo mettere insieme tutti i tasselli necessari per ambire a livelli superiori. La sua crescita maggiore riguarda l’attitudine difensiva e la capacità di reggere il duello uno contro uno: ci ha lavorato moltissimo e i risultati si vedono. Le doti tecniche e realizzative, invece, le ha sempre avute. Filippo(Pagnucco) è al suo primo anno in Lega Pro e, dopo le fisiologiche difficoltà iniziali, sta trovando continuità. È un ragazzo serio, applicato, e la sua duttilità nel giocare su entrambe le fasce è un valore aggiunto per noi e lo sarà per la sua carriera.

Per quanto riguarda i portieri, Stefano (Mangiapoco) ha giocato di più, ma si sono alternati spesso durante l’anno lui e Simone (Scaglia). Abbiamo la fortuna di avere due profili molto bravi che garantiscono sicurezza e si fanno trovare sempre pronti. Entrambi sanno di dover dare il massimo da qui alla fine”.

IL GUIDONIA MONTECELIO: “È una squadra che è partita molto forte, con risultati importanti, prima di scivolare un po’ più in basso in classifica; ha un’identità di gioco chiara e calciatori di qualità. Tuttavia in questa fase dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Sarà la terza gara in una settimana: fisicamente i ragazzi recupereranno in fretta essendo giovani, ma l’aspetto fondamentale sarà quello mentale. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo continuare a spingere”.