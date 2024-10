Nesti: “Juventus dominata dallo Stoccarda”

Carlo Nesti ha commentato la prestazione della Juventus contro lo Stoccarda: i bianconeri sarebbero stati dominati dalla squadra tedesca

Attraverso il proprio sito ufficiale, Carlo Nesti ha analizzato la sconfitta in Champions League della Juventus contro lo Stoccarda. Per il giornalista, oltre al risultato, ci sarebbe da evidenziare una prestazione molto negativa della squadra. Ecco cosa ha scritto: “La prima sconfitta stagionale della Juventus apre una ferita, più che altro, per il modo, nel quale è maturata. Lo Stoccarda ha dominato la gara, con 22 tiri, dei quali ben 10 nello specchio della porta. La Juventus si è ridestata solo nel finale, ma con appena 1 tiro nello specchio della porta. Il primo dato rilevante è costituito dal fatto che la principale risorsa, e cioè la fase difensiva, comincia a prendere atto della grave assenza di Bremer. Se non fosse stato per un Perin gigantesco, i tedeschi avrebbero dilagato.

Nesti: “Juve soffocata dal primo pressing avversario”

Il giornalista ha proseguito: “Per fase difensiva, non intendo solo Savona, Danilo, Kalulu e Cabal, ma anche il filtro carente della mediana, priva di incontristi. Il secondo dato rilevante, pure stavolta, riguarda il gioco, soffocato sul nascere dal pressing avversario, e, comunque, lento e orizzontale. Conceicao, nel primo tempo, unico a saltare l’uomo, è stato sostituito, e la nuova catena di destra, Cambiaso-Weah, ha giocato solo uno spezzone del match. Troppo poco”.