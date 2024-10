Sabatini stronca la Juve: “Lo Stoccarda ha stradominato”

Sabatini ci va giù pesante: l'analisi della partita di Champions League della Juve di Thiago Motta contro lo Stoccarda

La Juve contro lo Stoccarda ha giocato male, per lunghi tratti malissimo. L’unico a salvarsi è stato Perin, autore di alcune parate miracolose. Per il resto, dalla difesa all’attacco, nessuno o quasi è riuscito a dare il suo contributo alla causa. Dal disastro di Danilo in difesa fino alla pochezza del tridente Yildiz-Vlahovic-Conceicao: è stata una disfatta su tutta la linea. Contro l’Inter servirà tutt’altra prestazione per riuscire a vincere

Juve, le parole di Sabatini

Intervenuto su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la partita della squadra di Thiago Motta: “Perin il migliore, nella Juve peggiore: il titolo è questo, sintesi pura. Dura e pura: lo Stoccarda ha dominato, anzi stradominato. Un palo, un gol annullato per millimetri di braccio, un rigore sbagliato e alla fine dell’assedio… la rete dell’1-0 segnata dall’ex atlantico Touré. Questi sono i fatti. E almeno stavolta, i discorsi non riescono ad ammorbidirli né indirizzarli verso una narrazione più benevola per la squadra di Thiago Motta. Ma non c’era spazio per la fantasia, nella Juve soffocata dallo Stoccarda. Parliamoci chiaro: l’impressione non è stata buona. Tutt’altro. Sembrava la Juve del campionato, nemmeno lontanamente quella bella ed eroica di Lipsia, per intendersi”.