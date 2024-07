Napolitano: “Girone durissimo, ci sarà anche la Juventus”

Riccardo Napolitano, dirigente della Turris, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della Next Gen.

Riccardo Napolitano, dirigente della Turris, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul calendario della Next Gen, dove i sardi incontreranno anche la seconda squadra bianconera, dopo lo spostamento dei piemontesi della circoscrizione Sud: “Stiamo ricostruendo con l’idea di dar vita ad un calcio sostenibile grazie anche al supporto della nuova proprietà, sappiamo che ci ritroveremo in un girone durissimo ma l’obiettivo è quello di farci trovare pronti contro tutti, anche contro la nuova arrivata Juventus. In questo sport abbiamo tanti esempi di club che spendono poco e riescono ad ottenere risultati, noi vogliamo seguire quella strada”.