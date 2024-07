Juventus Next Gen, ufficiale il calendario di Serie C

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del calendario della Serie C.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Oggi, lunedì 15 luglio, è stato reso note il calendario della Serie C Now 2024/2025 – che inizierà nel weekend del 25 agosto per poi chiudersi il 27 aprile 2025, prima dei playoff.

GIRONE C Team Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Audace Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, ACR Messina, Monopoli, AZ Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Trapani.

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS NEXT GEN NEL GIRONE C DI SERIE C 2024/2025 Di seguito tutte le partite che vedranno protagonista la Juventus Next Gen nel girone C della Serie C Now 2024/2025.

1ª GIORNATA (andata: 25 agosto 2024 – ritorno: 22 dicembre 2024) JUVENTUS NEXT GEN-Audace Cerignola

2ª GIORNATA (andata: 1 settembre 2024 – ritorno: 5 gennaio 2025) Casertana-JUVENTUS NEXT GEN 3ª GIORNATA (andata: 8 settembre 2024 – ritorno: 12 gennaio 2025) JUVENTUS NEXT GEN-Catania

4ª GIORNATA (andata: 15 settembre 2024 – ritorno: 19 gennaio 2025) Monopoli-JUVENTUS NEXT GEN

5ª GIORNATA (andata: 22 settembre 2024 – ritorno: 26 gennaio 2025) Trapani-JUVENTUS NEXT GEN

6ª GIORNATA (andata: 25 settembre 2024 – ritorno: 2 febbraio 2025) JUVENTUS NEXT GEN-AZ Picerno

7ª GIORNATA (andata: 29 settembre 2024 – ritorno: 9 febbraio 2025) Benevento-JUVENTUS NEXT GEN

8ª GIORNATA (andata: 6 ottobre 2024 – ritorno: 16 febbraio 2025) JUVENTUS NEXT GEN-Potenza

9ª GIORNATA (andata: 13 ottobre 2024 – ritorno: 23 febbraio 2025) Giugliano-JUVENTUS NEXT GEN

10ª GIORNATA (andata: 20 ottobre 2024 – ritorno: 2 marzo 2025) JUVENTUS NEXT GEN-Avellino

11ª GIORNATA (andata: 27 ottobre 2024 – ritorno: 9 marzo 2025) Team Altamura-JUVENTUS NEXT GEN

12ª GIORNATA (andata: 30 ottobre 2024 – ritorno: 12 marzo 2025) JUVENTUS NEXT GEN-Sorrento

13ª GIORNATA (andata: 3 novembre 2024 – ritorno: 16 marzo 2025) JUVENTUS NEXT GEN-Latina

14ª GIORNATA (andata: 10 novembre 2024 – ritorno: 23 marzo 2025) Foggia-JUVENTUS NEXT GEN

15ª GIORNATA (andata: 17 novembre 2024 – ritorno: 30 marzo 2025) JUVENTUS NEXT GEN-Turris 16ª GIORNATA (andata: 24 novembre 2024 – ritorno: 6 aprile 2025) Crotone-JUVENTUS NEXT GEN

17ª GIORNATA (andata: 1 dicembre 2024 – ritorno: 13 aprile 2025) JUVENTUS NEXT GEN-Taranto

18ª GIORNATA (andata: 8 dicembre 2024 – ritorno: 19 aprile 2025 Cavese-JUVENTUS NEXT GEN

19ª GIORNATA (andata: 15 dicembre 2024 – ritorno: 27 aprile 2025) JUVENTUS NEXT GEN-ACR Messina”.